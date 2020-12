Cyberpunk 2077 il nuovo Crysis? Nei primi benchmark metterebbe in difficoltà le GPU Nvidia e AMD (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo Steam, il maggior numero di giocatori sulla piattaforma possiede una Nvidia GeForce GTX 1060, che, stando a quanto riportato da alcune analisi, sembra non sarà sufficiente per giocare al gioco più atteso dell'anno: Cyberpunk 2077. A questo si aggiunge che i primi dettagli parlano di bug e problemi di prestazioni, anche se si spera con la patch del day one, che peserebbe 50 GB, la cosa dovrebbe migliorare. Sebbene i requisiti consigliati per giocare a 1080p con risoluzione di alta qualità richiedano un Core i7-4790 insieme a una Nvidia GeForce GTX 1060 6GB, Tom's Hardware ha fatto i primi test prestazionali che hanno rivelato che un Intel Core i9-9900K con questa GPU vi permetterà di giocare a risoluzione 1080p con Qualità Media con una prestazione media di 37,4 FPS. La GPU più ... Leggi su eurogamer (Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo Steam, il maggior numero di giocatori sulla piattaforma possiede unaGeForce GTX 1060, che, stando a quanto riportato da alcune analisi, sembra non sarà sufficiente per giocare al gioco più atteso dell'anno:. A questo si aggiunge che idettagli parlano di bug e problemi di prestazioni, anche se si spera con la patch del day one, che peserebbe 50 GB, la cosa dovrebbe migliorare. Sebbene i requisiti consigliati per giocare a 1080p con risoluzione di alta qualità richiedano un Core i7-4790 insieme a unaGeForce GTX 1060 6GB, Tom's Hardware ha fatto itest prestazionali che hanno rivelato che un Intel Core i9-9900K con questa GPU vi permetterà di giocare a risoluzione 1080p con Qualità Media con una prestazione media di 37,4 FPS. La GPU più ...

spaziogames : Era quotato 1,01 ?? #Cyberpunk2077 - mario38585344 : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - JustNerd_IT : Cyberpunk 2077: tanti problemi al lancio, ma la patch del day-one ne risolverà molti - Leggi l'articolo completo su… - Paolo11290777 : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 nelle prime analisi delle prestazioni su PC. -