Bellanova attacca sul Recovery Plan | ' Non si possono affidare 209 miliardi a un gruppo di amici'

In attesa del voto di domani, la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova illustra i 'no' di Italia Viva, partito di maggioranza, all'approccio per la gestione del Recovery Plan

La ministra delle Politiche Agricole spiega i no di Italia Viva: "Vorrei parlare e confrontarmi su cosa c’è dentro il recovery fund" ...

Sui supercommissari Renzi mette il veto Verso un decreto ad hoc

La bozza di norma sulla governance del Recovery Plan illustrata con tanto di slide dal premier Conte ha scatenato la furia della ministra renziana Bellanova ...

