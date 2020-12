Analisi di prezzo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) mentre la Cina distribuisce $3 mln di yuan digitali (Di martedì 8 dicembre 2020) La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è diminuita di circa il 2% nella giornata di ieri poiché alcuni investitori hanno deciso di ricevere i propri profitti dopo l’ultima spinta al rialzo. Nel frattempo, la Cina ha distribuito 3 milioni di dollari in yuan digitali. Analisi fondamentale: JD.com diventa la prima piattaforma online ad accettare la valuta digitale JD.com ha annunciato di essere diventata la prima piattaforma online ad adottare la valuta digitale cinese. La mossa fa parte di un importante processo nel mondo reale per lo yuan digitale nella città cinese di Suzhou. La filiale fintech di JD.com ha dichiarato nell’annuncio che un totale di 20 milioni di yuan ($3 milioni) saranno erogati tramite la lotteria. I vincitori della lotteria riceveranno una “Red ... Leggi su invezz (Di martedì 8 dicembre 2020) La capitalizzazione di mercato delle criptovalute è diminuita di circa il 2% nella giornata di ieri poiché alcuni investitori hanno deciso di ricevere i propri profitti dopo l’ultima spinta al rialzo. Nel frattempo, laha distribuito 3 milioni di dollari infondamentale: JD.com diventa la prima piattaforma online ad accettare la valuta digitale JD.com ha annunciato di essere diventata la prima piattaforma online ad adottare la valuta digitale cinese. La mossa fa parte di un importante processo nel mondo reale per lodigitale nella città cinese di Suzhou. La filiale fintech di JD.com ha dichiarato nell’annuncio che un totale di 20 milioni di($3 milioni) saranno erogati tramite la lotteria. I vincitori della lotteria riceveranno una “Red ...

