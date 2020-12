Scuole, dal 9 dicembre didattica in presenza fino alla seconda elementare (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi anticipano i contenuti dell’Ordinanza n.95, su ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covd-19. A seguito della riunione dell’Unità di Crisi, e sulla base della relazione tecnica che ha tenuto conto anche dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica che è proseguito anche la scorsa settimana, nell’ordinanza viene stabilito che sarà consentita, a partire dal 9 dicembre 2020, l’attività didattica in presenza dalla scuola dei servizi educativi dell’infanzia fino alla seconda classe della Primaria. Per tutte le altre classi della Primaria e della secondaria di primo e secondo grado, prosegue la didattica a distanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSi anticipano i contenuti dell’Ordinanza n.95, su ulteriori misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covd-19. A seguito della riunione dell’Unità di Crisi, e sulla base della relazione tecnica che ha tenuto conto anche dei risultati dello screening sulla popolazione scolastica che è proseguito anche la scorsa settimana, nell’ordinanza viene stabilito che sarà consentita, a partire dal 92020, l’attivitàinscuola dei servizi educativi dell’infanziaclasse della Primaria. Per tutte le altre classi della Primaria e dellaria di primo e secondo grado, prosegue laa distanza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

