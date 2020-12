Contagi, in Bergamasca la discesa rallenta «Evitare la terza ondata dipende da noi» (Di lunedì 7 dicembre 2020) I dati settimanali registrano un rallentamento nella riduzione dei nuovi casi a livello provinciale. Pregliasco: «C’è continuità di risultato. Fino al vaccino la differenza la faranno i comportamenti individuali». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 7 dicembre 2020) I dati settimanali registrano unmento nella riduzione dei nuovi casi a livello provinciale. Pregliasco: «C’è continuità di risultato. Fino al vaccino la differenza la faranno i comportamenti individuali».

Cioschi66 : Forse ancora nn si è capito come funziona... ho appena saputo che un piccolo paese della bergamasca ha subito un im… - OMOXGUCCI : RT @tuttoatalanta: Il Bollettino di Bergamo al 30/11: picco di vittime, 10 in un giorno. +104 nuovi contagi nella Bergamasca - tuttoatalanta : Il Bollettino di Bergamo al 30/11: picco di vittime, 10 in un giorno. +104 nuovi contagi nella Bergamasca… -