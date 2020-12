Campania, mille positivi e tasso stabile all’8,5% (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.060, di cui 926 asintomatici e 134 con sintomi, a fronte di 12.330 tamponi processati (8,5%). Si registrano 39 deceduti, di cui 12 morti negli ultimi due giorni e 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.969. La situazione posti letto: 137 occupati su 656 in terapia intensiva; 1.840 su 3.160 in degenza ordinaria. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 dicembre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 1.060, di cui 926 asintomatici e 134 con sintomi, a fronte di 12.330 tamponi processati (8,5%). Si registrano 39 deceduti, di cui 12 morti negli ultimi due giorni e 27 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 1.969. La situazione posti letto: 137 occupati su 656 in terapia intensiva; 1.840 su 3.160 in degenza ordinaria. L'articolo ilNapolista.

