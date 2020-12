"Se cade Conte io sarò rieletto, voi no...". Di Maio, maxi-rissa coi grillini ribelli. Retroscena: che roba sono i 5 Stelle (Di domenica 6 dicembre 2020) Da Luigi Di Maio un avviso chiaro e forte ad Alessandro Di Battista, Nicola Morra e tutti i grillini che sognano di far cadere Giuseppe Conte sul Mes, il 9 dicembre: "Io sono stato eletto in un collegio dove il M5s ha preso una delle percentuali più alte in Italia. Non ho alcun problema ad essere rieletto in Parlamento e rifare il ministro". Il confronto con i parlamentari dei 5 Stelle, spiega un Retroscena del Giornale, è durissimo, il ministro degli Esteri si rivolge direttamente alla fronda: "Non credo che molti di voi possano stare tranquilli. Se casca il governo, molti non saranno rieletti". Ormai siamo a questo punto. Dopo l'invito a "non mandare il premier Conte al patibolo", Di Maio è passato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Da Luigi Diun avviso chiaro e forte ad Alessandro Di Battista, Nicola Morra e tutti iche sognano di farre Giuseppesul Mes, il 9 dicembre: "Iostato eletto in un collegio dove il M5s ha preso una delle percentuali più alte in Italia. Non ho alcun problema ad esserein Parlamento e rifare il ministro". Il confronto con i parlamentari dei 5, spiega undel Giornale, è durissimo, il ministro degli Esteri si rivolge direttamente alla fronda: "Non credo che molti di voi possano stare tranquilli. Se casca il governo, molti non saranno rieletti". Ormai siamo a questo punto. Dopo l'invito a "non mandare il premieral patibolo", Diè passato ...

