Rita Rabassini ex moglie Diego Abatantuono | i retroscena del loro rapporto

Leggi su youmovies

(Di domenica 6 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è l’exdi. I due si sono lasciati molti anni fa, ma in che rapporti sono oggi?è nata a San Paolo in Brasile nel 1960 ed è nota per essere una scenografa e l’exdi, il simpaticissimo attore e conduttore televisivo che questa sera