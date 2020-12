Londra: si vaccinano anche la regina Elisabetta e principe Filippo (Di domenica 6 dicembre 2020) Secondo il quotidiano, i membri più anziani della famiglia reale renderanno pubblica questa vaccinazione al fine di incoraggiare quante più persone possibile a farsi vaccinare Leggi su firenzepost (Di domenica 6 dicembre 2020) Secondo il quotidiano, i membri più anziani della famiglia reale renderanno pubblica questa vaccinazione al fine di incoraggiare quante più persone possibile a farsi vaccinare

Nel Regno Unito si scende in piazza contro restrizioni e vaccino, come sabato a Londra. Gli attivisti delle nuove disinibizioni anti-profilassi invitavano i passanti a liberasi delle mascherine e a ...

Londra: si vaccinano anche la regina Elisabetta e principe Filippo

LONDRA – La regina d’Inghilterra Elisabetta II riceverà nelle prossime settimane il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid, farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie brita ...

Nel Regno Unito si scende in piazza contro restrizioni e vaccino, come sabato a Londra. Gli attivisti delle nuove disinibizioni anti-profilassi invitavano i passanti a liberasi delle mascherine e a ...