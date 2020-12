Cyberpunk 2077 supporterà la tecnologia Dolby Atmos al lancio, Dolby Vision arriverà nel 2021 (Di domenica 6 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 promette di essere un titolo spettacolare, ma nulla ci vieta di viverlo al meglio, approfittando delle varie tecnologie audio/video che possono arricchire l'esperienza di gioco, no? In questo caso, possiamo dirci fortunati: nella giornata di oggi, la compagnia Dolby ha annunciato che il tanto atteso titolo CD Projekt Red supporterà la loro tecnologia audio Dolby Atmos fin dal lancio. Questo significa che già dal 10 dicembre, tutti coloro che dispongono di dispositivi compatibili, potranno vivere Night City con audio surround migliorato. Non solo audio: anche Dolby Vision, la tecnologia video di Dolby che ... Leggi su eurogamer (Di domenica 6 dicembre 2020)promette di essere un titolo spettacolare, ma nulla ci vieta di viverlo al meglio, approfittando delle varie tecnologie audio/video che possono arricchire l'esperienza di gioco, no? In questo caso, possiamo dirci fortunati: nella giornata di oggi, la compagniaha annunciato che il tanto atteso titolo CD Projekt Redla loroaudiofin dal. Questo significa che già dal 10 dicembre, tutti coloro che dispongono di dispositivi compatibili, potranno vivere Night City con audio surround migliorato. Non solo audio: anche, lavideo diche ...

smolaquarius : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 supporterà la tecnologia Dolby Atmos al lancio, Dolby Vision arriverà nel 2021. - MatthewSWSH : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - Zelant3 : Il #nostreamday a mio parere è l'iniziativa più sensata che chi lavora sul web abbia mai lanciato. Da utente la app… - Tiddolo : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 -