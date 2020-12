Viabilità Roma Regione Lazio del 05-12-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)DEL 05 DICEMBREORE 18:25 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. AL MOMENTO NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DISAGI ALLA CIRCONE, UNO SGUARDO QUINDI AI CANITERI IN PROGRAMMA DA LUNEDI’: POTATURA DELLE ALBERATURE AD OSTIA. LE OPERAZIONI CHE AVRANNO TERMINE IL 23 DICEMBRE, PREVEDONO L’ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE DELLA STAZIONE DEL LIDO. CI SPOSTIAMO A BRACCIANO DOVE SEMPRE NELLA GIORNATA DI LUNEDÌ 7 DICEMBRE SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI POTATURA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA PER IL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CLAUDIA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral