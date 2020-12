Marco Carta si sposa: “Amo follemente il mio compagno Sirio” (Di sabato 5 dicembre 2020) Marco Carta si confessa con Silvia Toffanin nel salotto della trasmissione “Verissimo” e annuncia che è pronto a convolare a nozze con il suo Sirio Campedelli. “Ormai sono pronto, ma aspetto la fine della pandemia per poter festeggiare con familiari e amici”, confessa commosso alla conduttrice. Carta pensa al matrimonio con il suo compagno Sirio: “Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia – dice commosso – ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”. Le parole di Marco Carta verso il suo Sirio Campedelli “Io e Sirio stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati, lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili”, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 dicembre 2020)si confessa con Silvia Toffanin nel salotto della trasmissione “Verissimo” e annuncia che è pronto a convolare a nozze con il suo Sirio Campedelli. “Ormai sono pronto, ma aspetto la fine della pandemia per poter festeggiare con familiari e amici”, confessa commosso alla conduttrice.pensa al matrimonio con il suoSirio: “Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia – dice commosso – ci sposeremo. Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”. Le parole diverso il suo Sirio Campedelli “Io e Sirio stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati, lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili”, ha ...

Donato970 : @CurvaStone21km Marco io mi sono dovuto trasferire a Roma per non essere rotto il cazzo, ma sono riusciti a trovarm… - tal_Marco : RT @BenedettaFrucci: Il Quirinale“fa sapere”che Conte non si tocca. Se Renzi e il Pd pensano alla crisi, manderà il Paese al voto. Peccato… - lannisthot : @fedeukie Una criminale fin da piccola, hai dovuto aspettare il 2020 per finire in cella Volevo inserire il video… - masqliddo : Comunque il massimo sarebbe se a Checca Catone non piacesse Marco Carta.. #propagandalive #vardipuntata @welikeduel - missevablu : RT @MGRokyblade: Marco Carta ft. Angemi - Domeniche da Ikea (Official Music Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Carta Marco Carta: «Sono innamorato, sposerò Sirio, il mio compagno» Vanity Fair Italia Verissimo anticipazioni oggi: Marco Carta si sposa con Sirio e sogna Sanremo

Anticipazioni “Verissimo”, puntata del 5 dicembre 2020. Tra gli ospiti che si racconteranno a Silvia Toffanin ci sarà anche il cantante ...

Tutti per uno, Dumas per tutti

A 150 anni dalla morte del più popolare tra gli scrittori francesi, ritornano in una commedia di Giovanni Veronesi (il 25 dicembre su Sky Cinema) i ...

Anticipazioni “Verissimo”, puntata del 5 dicembre 2020. Tra gli ospiti che si racconteranno a Silvia Toffanin ci sarà anche il cantante ...A 150 anni dalla morte del più popolare tra gli scrittori francesi, ritornano in una commedia di Giovanni Veronesi (il 25 dicembre su Sky Cinema) i ...