Marc Marquez ammette: “Tornare a Jerez è stato un errore” (Di sabato 5 dicembre 2020) "Tornare a Jerez è stato un errore". Marc Marquez ha ammesso che quel tentativo di ritorno dopo l'incidente ad inizio stagione è stata una operazione sbagliata che gli ha causato non solo la perdita dell`intero Mondiale 2020 ma, dopo la terza operazione alla quale è stato sottoposto due giorni fa all`Hospital Ruber International di Madrid, anche la prima parte della prossima stagione. In un`intervista al canale spagnolo di Dazn, registrata prima del terzo intervento Marquez si è preso la colpa di avere accelerato il rientro, ma ha scaricando la responsabilità della sua decisione sui dottori che, dopo l`operazione alla clinica Dexeus di Barcellona del 21 luglio, gli avevano garantito di poter tornare in sella: il dottor Xavier Mir che lo aveva operato per poi rioperarlo il 3 agosto dopo ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 dicembre 2020) "Tornare aun errore".ha ammesso che quel tentativo di ritorno dopo l'incidente ad inizio stagione è stata una operazione sbagliata che gli ha causato non solo la perdita dell`intero Mondiale 2020 ma, dopo la terza operazione alla quale èsottoposto due giorni fa all`Hospital Ruber International di Madrid, anche la prima parte della prossima stagione. In un`intervista al canale spagnolo di Dazn, registrata prima del terzo interventosi è preso la colpa di avere accelerato il rientro, ma ha scaricando la responsabilità della sua decisione sui dottori che, dopo l`operazione alla clinica Dexeus di Barcellona del 21 luglio, gli avevano garantito di poter tornare in sella: il dottor Xavier Mir che lo aveva operato per poi rioperarlo il 3 agosto dopo ...

SkySportMotoGP : Marc Marquez si è operato di nuovo: terzo intervento al braccio destro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - SkySportMotoGP : MotoGP, Marc Marquez: 'Torno solo se sarò al 100%. Sono coraggioso ma non incosciente' #MotoGP #SkyMotori… - infoitsport : Marc Marquez, rientro possibile in Qatar: un motivo fa sperare il pilota - beatrizprado93 : RT @SkySportMotoGP: MotoGP, Marc Marquez: 'Torno solo se sarò al 100%. Sono coraggioso ma non incosciente' #MotoGP #SkyMotori #SkyMotoGP h… - fmimolise : MotoGP. Emilio Alzamora: 'Marquez tornerà presto e ancora più forte': Il manager dell'otto volto campione del mondo… -