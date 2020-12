Riapertura scuole 7 gennaio al 75%, Giannelli (Anp): si farà a rotazione, una settimana ogni quattro a casa (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Il rientro del 75% degli studenti il 7 gennaio è la strada per raggiungere il cento per cento di presenza in sicurezza". Così all'Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi, in merito alla decisione del governo di far rientrare il 75% degli studenti e lasciare il restante 25% a casa con la Dad. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) "Il rientro del 75% degli studenti il 7è la strada per raggiungere il cento per cento di presenza in sicurezza". Così all'Adnkronos Antonello, presidente dell'Associazione nazionale presidi, in merito alla decisione del governo di far rientrare il 75% degli studenti e lasciare il restante 25% acon la Dad. L'articolo .

