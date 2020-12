Migliori programmi per creare giochi

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Hai un’idea per un nuovo videogame? Ti mostro i e i linguaggi di programmazione da conoscere Da qualche tempo ti frulla nella testa l’idea di realizzare un videogame e ti stai chiedendo di cosa hai bisogno per realizzarla. Innanzitutto hai bisogno di due cose fondamentali: un software per lo sviluppo dila conoscenza un linguaggio di programmazione Esistono molti software per la realizzazione di videodi altissimo livello, e spesso sono gratuiti per uso privato o comunque hanno dei costi molti bassi per gli sviluppatori indipendenti. Questi software ti permettono di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle che compongono un videogioco, come le grafiche, i modelli 2D/3D e cosa fondamentale, la parte logica del gioco. Per far funzionare il tuo gioco, far camminare, saltare o sparare il tuo personaggio, hai bisogno di conoscere almeno ...