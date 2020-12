F.1, GP Sakhir - Libere 1, Russell subito in testa (Di venerdì 4 dicembre 2020) George Russell ha ottenuto il giro più veloce nella prima sessione di prove Libere del Gran Premio del Sakhir, penultima prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, che sostituisce il sette volte iridato Lewis Hamilton, ha fermato il cronometro in 54.5, precedendo le due Red Bull di Verstappen e Albon. Solo quarto Valtteri Bottas con la Mercedes numero 77. Russell non sembra averci messo molto a trovare il suo ritmo con la W11 e sembra seriamente intenzionato a puntare in alto in questo weekend sull'outer track del Bahrain. Per prendere quanta più confidenza possibile con la vettura e le procedure tipiche del team, chiaramente diverse da quelle dalla Williams, George ha completato un totale di 49 giri. Bene i motorizzati Honda. Sembra cominciare bene questo fine settimana per i team spinti dalle power ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 4 dicembre 2020) Georgeha ottenuto il giro più veloce nella prima sessione di provedel Gran Premio del, penultima prova del Mondiale di Formula 1. L'inglese della Mercedes, che sostituisce il sette volte iridato Lewis Hamilton, ha fermato il cronometro in 54.5, precedendo le due Red Bull di Verstappen e Albon. Solo quarto Valtteri Bottas con la Mercedes numero 77.non sembra averci messo molto a trovare il suo ritmo con la W11 e sembra seriamente intenzionato a puntare in alto in questo weekend sull'outer track del Bahrain. Per prendere quanta più confidenza possibile con la vettura e le procedure tipiche del team, chiaramente diverse da quelle dalla Williams, George ha completato un totale di 49 giri. Bene i motorizzati Honda. Sembra cominciare bene questo fine settimana per i team spinti dalle power ...

