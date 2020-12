WINDTRE regala una giornata di internet illimitato

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Domenica 6 dicembre si potrà navigare da Smartphone senza consumare Giga Roma, 3 dicembre 2020 – Unadi, per navigare da Smartphone senza consumare i Giga della propria offerta: è il regalo di Natale cheha scelto di fare, in anticipo, domenica 6 dicembre, ai suoi clienti privati mobile con piani che includono voce e dati. Jeffrey Hedberg (): “5G, oltre alle infrastrutture servono nuove competenze” La promozione sarà valida in tutta Italia e disponibile automaticamente, senza bisogno di attivare alcuna opzione, per rimanere sempre connessi, chattare, condividere foto e video con la famiglia e gli amici. Un’iniziativa pensata per far sentire ‘molto più vicine’ le persone e ridurre le distanze, in linea con il posizionamento ‘Human Network Builder’ di ...