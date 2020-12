Steven Spielberg | minacciato di morte da una stalker

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Una stalker vorrebbe uccidere Steven Spielberg. Il regista, che dal tribunale ha ottenuto nei confronti della donna un ordine restrittivo, avrebbe trascorso gli ultimi sei mesi perseguitato da tale Sarah Char. La donna avrebbe cominciato a molestare Spielberg in via telematica, finendo poi per ritrovare online l’indirizzo del regista. Quel che è iniziato su Twitter si è spostato, quindi, a casa di Spielberg, che le forze dell’ordine avrebbero messo a conoscenza dei piani della Char.