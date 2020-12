Stefania Orlando non sopporta più Dayane: “Cerca anche di reclutare” (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Queen Stefania Orlando rimane tra le concorrenti più attive del Grande Fratello Vip 5, dopo i profondi rimescolamenti delle ultime settimane. Sempre al fianco di Tommaso Zorzi, l’ex presentatrice Rai sta poco a poco avvicinandosi alla Gregoraci, in particolare prendendone le difese dopo che quest’ultima è stata isolata dal resto delle altre donne. Sul banco degli imputati è finita Dayane Mello, accusata di essere l’artefice dell’allontanamento delle altre ragazze dall’ex moglie di Briatore. Non solo, la modella brasiliana avrebbe continuato, secondo quanto detto dalla Orlando, nella sua strategia anche durante l’ultima notte, stavolta però mettendo piede nell’immacolata stanza blu. La Orlando ce l’ha su con Dayane e dice tutto a Elisabetta Alla base dell’ennesimo ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 3 dicembre 2020) La Queenrimane tra le concorrenti più attive del Grande Fratello Vip 5, dopo i profondi rimescolamenti delle ultime settimane. Sempre al fianco di Tommaso Zorzi, l’ex presentatrice Rai sta poco a poco avvicinandosi alla Gregoraci, in particolare prendendone le difese dopo che quest’ultima è stata isolata dal resto delle altre donne. Sul banco degli imputati è finitaMello, accusata di essere l’artefice dell’allontanamento delle altre ragazze dall’ex moglie di Briatore. Non solo, la modella brasiliana avrebbe continuato, secondo quanto detto dalla, nella sua strategiadurante l’ultima notte, stavolta però mettendo piede nell’immacolata stanza blu. Lace l’ha su cone dice tutto a Elisabetta Alla base dell’ennesimo ...

