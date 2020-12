Libia, anche i 18 pescatori italiani prigionieri vorrebbero passare Natale a casa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Arrestati dalle milizie di Haftar per aver violato le acque territoriali, le loro famiglie non ne hanno notizie da novembre Foto © PixabayNon è solo un dossier geopolitico quello che la Libia rappresenta per l’Italia. In ballo, ormai da novantuno giorni, c’è il destino di 18 marinai. La somma degli equipaggi di due pescherecci tricolore, il Medinea e l’Antartide, fermati al largo delle coste libiche da una nave della flotta del generale Khalifa Haftar. Quasi immediato il trasferimento in carcere, con l’accusa di aver violato le acque territoriali del Paese. La detenzione è a Bengasi, piena Cirenaica, centro nevralgico dell’area libica controllata per buona parte dalle milizie del generale. E dal Parlamento di Tobruk. Una di quelle aree dove si gioca il futuro della stabilità mediterranea e dove, fino a qualche mese fa, il nostro Paese indossava la ... Leggi su chenews (Di giovedì 3 dicembre 2020) Arrestati dalle milizie di Haftar per aver violato le acque territoriali, le loro famiglie non ne hanno notizie da novembre Foto © PixabayNon è solo un dossier geopolitico quello che larappresenta per l’Italia. In ballo, ormai da novantuno giorni, c’è il destino di 18 marinai. La somma degli equipaggi di due pescherecci tricolore, il Medinea e l’Antartide, fermati al largo delle coste libiche da una nave della flotta del generale Khalifa Haftar. Quasi immediato il trasferimento in carcere, con l’accusa di aver violato le acque territoriali del Paese. La detenzione è a Bengasi, piena Cirenaica, centro nevralgico dell’area libica controllata per buona parte dalle milizie del generale. E dal Parlamento di Tobruk. Una di quelle aree dove si gioca il futuro della stabilità mediterranea e dove, fino a qualche mese fa, il nostro Paese indossava la ...

