F1 | le 5 risposte che dovrà darci il GP di Sakhir George Russell metterà in crisi Bottas? La Ferrari sarà ancora in affanno?

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Siamo giunti al penultimo appuntamento della stagione, il Mondiale di Formula Uno 2020 non se ne va dal Bahrain e, infatti, affila le armi in vista del Gran Premio di. Un fine settimana che avrà davvero spunti notevoli. In primo luogo non ciLewis Hamilton, sostituito da, quindi non vedremo al via Romain Grosjean (al suo posto Pietro Fittipaldi) mentre in Williams prenderà posto Jack Aitken. Cambierà il lay-out della pista e tanti scenari. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio quali saranno le cinque domande più importanti di2. 1 Come si comporteràsulla Mercedes? La grande notizia del fine settimana-bis diè senza dubbio l’assenza di Lewis Hamilton per problematiche legate al Covid-19. ...