F1, GP Sakhir 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 4 dicembre (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutto è pronto per le prove libere del Gran Premio di Sakhir, penultimo atto del Mondiale di F1 2020. Ad una settimana di distanza dall’ultimo evento, la massima formula resta in Bahrain e si appresta a disputare una competizione inedita. Per la prima volta nella storia i protagonisti del ‘Circus’ gareggeranno nella conformazione ‘semi ovale’, il nome con cui è soprannominato l’anello esterno dell’impianto che sorge nella periferia di Manama. Il britannico Lewis Hamilton non sarà presente al secondo evento arabo del 2020. Il sette volte campione della Mercedes è risultato positivo al test del Coronavirus e non potrà gareggiare nella manifestazione di domenica. L’inglese verrà rimpiazzato dall’inglese George Russell, regolarmente presente nel Mondiale con la Williams. Al suo posto ci sarà il ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutto è pronto per ledel Gran Premio di, penultimo atto del Mondiale di F1. Ad una settimana di distanza dall’ultimo evento, la massima formula resta in Bahrain e si appresta a disputare una competizione inedita. Per la prima volta nella storia i protagonisti del ‘Circus’ gareggeranno nella conformazione ‘semi ovale’, il nome con cui è soprannominato l’anello esterno dell’impianto che sorge nella periferia di Manama. Il britannico Lewis Hamilton non sarà presente al secondo evento arabo del. Il sette volte campione della Mercedes è risultato positivo al test del Coronavirus e non potrà gareggiare nella manifestazione di domenica. L’inglese verrà rimpiazzato dall’inglese George Russell, regolarmente presente nel Mondiale con la Williams. Al suo posto ci sarà il ...

