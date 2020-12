Ministro Speranza | “Invio immediato scorte di vaccini in caso di focolai”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Nelsi sviluppassero focolai epidemici rilevanti in specifiche aree del Paese, saranno destinate eventualidi vaccino a strategie vaccinali di tipo reattivo rispetto a questo o quel territorio in difficoltà”. Lo ha detto ildella salute Robertoin un’intervento al Senato in mattinata. L’esponente di Liberi e Uguali continua parlando ancora del vaccino: “Ad oggi sono state indicate due date da Ema: potrebbe esprimersi il 29 dicembre sull vaccino Pfizer e il 12 gennaio sul vaccino Moderna. Queste aziende, da contratto, dovrebbero fornirci circa 8 milioni di dosi (Pfizer) e 1 milione e 346 mila dosi (Moderna). Cuore della campagna vaccinale secondo le previsioni sarà tra la prossima primavera e l’estate”. SportFace.