La storia di Kaavan, l’elefante salvato (finalmente) dallo zoo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo sette ore di volo Kaavan è arrivato nella sua nuova casa, in Cambogia. Si è lasciato alle spalle il triste e obsoleto zoo di Islamabad, i lunghissimi anni di solitudine, le giornate tutte uguali passate camminando ossessivamente lungo il perimetro del recinto e muovendo istericamente la proboscide, come fanno gli elefanti quando sono sopraffatti dallo stress. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo sette ore di volo Kaavan è arrivato nella sua nuova casa, in Cambogia. Si è lasciato alle spalle il triste e obsoleto zoo di Islamabad, i lunghissimi anni di solitudine, le giornate tutte uguali passate camminando ossessivamente lungo il perimetro del recinto e muovendo istericamente la proboscide, come fanno gli elefanti quando sono sopraffatti dallo stress.

sunnydays2015 : @chruggeriTg2 @cher @fourpawsint È stato il mio primo pensiero stamattina ??...che storia commovente...un essere viv… - SpettacoloDaily : L’empatia ha spinto #Cher in Pakistan - DonaDove : RT @RaiNews: Lieto fine per una storia che ha fatto il giro del mondo al grido #FreeKavaan. Solo e depresso, l'animale ha vissuto per 35 an… - dolceremi : RT @RaiNews: Lieto fine per una storia che ha fatto il giro del mondo al grido #FreeKavaan. Solo e depresso, l'animale ha vissuto per 35 an… - RaiNews : Lieto fine per una storia che ha fatto il giro del mondo al grido #FreeKavaan. Solo e depresso, l'animale ha vissut… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Kaavan Kaavan, l'elefante più solo del mondo dopo 8 anni ritrova compagnia e anche una super... Il Mattino La storia di Kaavan, l'elefante salvato (finalmente) dallo zoo

Dopo un'esistenza vissuta in solitudine (la cosa peggiore per un animale sociale) nel fatiscente ospedale di Islamabad, grazie alla mobilitazione di tanti, compresa l'attrice Cher, Kavaan ha raggionto ...

L'elefante più solo del mondo ha finalmente trovato nuovi amici

Una storia di solitudine, morte e depressione. Fortunatamente Kaavan, l'elefante più solo del mondo, può buttarsi il passato ormai alle spalle.

Dopo un'esistenza vissuta in solitudine (la cosa peggiore per un animale sociale) nel fatiscente ospedale di Islamabad, grazie alla mobilitazione di tanti, compresa l'attrice Cher, Kavaan ha raggionto ...Una storia di solitudine, morte e depressione. Fortunatamente Kaavan, l'elefante più solo del mondo, può buttarsi il passato ormai alle spalle.