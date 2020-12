Ikea apre al veganesimo: 80% di carne in meno entro il 2025 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La prima cosa che viene in mente, nel leggere il nome Ikea, probabilmente non è il cibo. Il colosso svedese è famoso per i suoi mobili economici ma di qualità (anche se a volte difficili da montare!). Eppure, ben 680 milioni di persone acquistano regolarmente cibo all’Ikea. Il piatto preferito di molti sono le ormai Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La prima cosa che viene in mente, nel leggere il nome, probabilmente non è il cibo. Il colosso svedese è famoso per i suoi mobili economici ma di qualità (anche se a volte difficili da montare!). Eppure, ben 680 milioni di persone acquistano regolarmente cibo all’. Il piatto preferito di molti sono le ormai

MoliPietro : Ikea apre al veganesimo: 80% di carne in meno entro il 2025 - piave1012 : Amazon in Veneto..ultimi 2 anni Padova, Rovigo quasi 2000 posti, poi Treviso altri 1000/1500 posti..Zalando ha aper… - velenatomica : Che poi è piccolissima!!! Mannaggia a me che non so aspettare. Peró Ikea non apre fino a Gennaio e io volevo una bird of paradise - FrancySwing : @fanpage Certo apre i centri commerciali ma tiene sequestrati quelli che vogliono farsi uns passeggiata in solitudi… - nunziapenelope : @mariolavia @Cartabellotta @MPanarari @claudiafusani @MassimGiannini Prima apre, e poi per punizione ti chiude dent… -

Ultime Notizie dalla rete : Ikea apre HTTP/1.1 Server Too Busy