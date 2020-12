Videogiochi ed età: un sondaggio mostra che gli over 45 dedicano più tempo a giocare (Di martedì 1 dicembre 2020) La pandemia da Coronavirus ha colpito tutto il mondo, costringendo le persone a cambiare abitudini di vita e non solo: in molti hanno dovuto modificare anche le esigenze lavorative adottando un approccio allo smart working che ha consentito di passare più tempo a casa. Diverse persone proprio grazie al lockdown sono state in grado di buttarsi sui Videogiochi ed ora, un sondaggio del gruppo NPD, ha mostrato come sono cambiate le abitudini di gioco ad agosto del 2020. NPD ha intervistato 5.000 membri del suo panel online statunitense per chiedere informazioni sulle abitudini di gioco e ha scoperto che il 79% dei consumatori statunitensi ha giocato a un videogioco negli ultimi sei mesi, rispetto al 73% dell'ultima volta che è stato eseguito questo sondaggio. Anche il tempo complessivo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 1 dicembre 2020) La pandemia da Coronavirus ha colpito tutto il mondo, costringendo le persone a cambiare abitudini di vita e non solo: in molti hanno dovuto modificare anche le esigenze lavorative adottando un approccio allo smart working che ha consentito di passare piùa casa. Diverse persone proprio grazie al lockdown sono state in grado di buttarsi suied ora, undel gruppo NPD, hato come sono cambiate le abitudini di gioco ad agosto del 2020. NPD ha intervistato 5.000 membri del suo panel online statunitense per chiedere informazioni sulle abitudini di gioco e ha scoperto che il 79% dei consumatori statunitensi ha giocato a un videogioco negli ultimi sei mesi, rispetto al 73% dell'ultima volta che è stato eseguito questo. Anche ilcomplessivo ...

