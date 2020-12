Infermiera negazionista si vanta di non indossare la mascherina: è stata licenziata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un’Infermiera negazionista dell’Oregon è stata messa in congedo amministrativo dopo aver pubblicato un video TikTok che prendeva in giro le misure di base progettate per frenare la diffusione del Covid. La donna, che lavorava nel reparto di oncologia ha chiaramente affermato: “Chissà cosa farebbero i miei colleghi se scoprissero che non indosso la maschera quando sono fuori e che permetto ai miei figli di incontrare gli amici”. L’Infermiera si è vantata non solo di non rispettare le regole nella sua vita privata, ma di farlo anche a lavoro dove rappresenta un pericolo per le persone più fragili e già gravemente malate. Ne ha parlato il Daily Mail. Articolo originale su un’Infermiera italiana del 23 novembre Una testimonianza forte e chiara, figlia di un volantino ... Leggi su bufale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un’dell’Oregon èmessa in congedo amministrativo dopo aver pubblicato un video TikTok che prendeva in giro le misure di base progettate per frenare la diffusione del Covid. La donna, che lavorava nel reparto di oncologia ha chiaramente affermato: “Chissà cosa farebbero i miei colleghi se scoprissero che non indosso la maschera quando sono fuori e che permetto ai miei figli di incontrare gli amici”. L’si èta non solo di non rispettare le regole nella sua vita privata, ma di farlo anche a lavoro dove rappresenta un pericolo per le persone più fragili e già gravemente malate. Ne ha parlato il Daily Mail. Articolo originale su un’italiana del 23 novembre Una testimonianza forte e chiara, figlia di un volantino ...

A proposito di personale: durante la prima ondata di Covid, molti sono stati gli attestati di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari. Adesso, invece, tante sono le notizie di cronaca che r ...

