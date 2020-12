«Vi prego, riaprite l’indagine di mio figlio Marco Pantani! Ho bisogno di qualcuno che creda in me» | PARTE 2 (Di lunedì 30 novembre 2020) Era il 14 febbraio del 2004. Sedici anni dopo la morte di Marco, la signora Tonina Pantani a Giornalettismo racconta di come questo lungo periodo sia trascorso senza essere arrivati a una verità reale. Chiede a gran voce di riapre le indagini sulla morte del Pirata, avvenuta in circostanze tuttora oscure. LEGGI ANCHE > «Vi prego, riaprite l’indagine di mio figlio Marco Pantani! Ho bisogno di qualcuno che creda in me» PARTE 1 Tonina Pantani e la seconda PARTE dell’intervista esclusiva a Giornalettismo Il suo racconto è intriso di ricordi, retroscena e storie inedite. Poi, inevitabilmente, si entra nell’aspetto più delicato, quello che ha segnato la sorte di Marco ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 novembre 2020) Era il 14 febbraio del 2004. Sedici anni dopo la morte di, la signora Tonina Pantani a Giornalettismo racconta di come questo lungo periodo sia trascorso senza essere arrivati a una verità reale. Chiede a gran voce di riapre le indagini sulla morte del Pirata, avvenuta in circostanze tuttora oscure. LEGGI ANCHE > «Vidi mioHodichein me»1 Tonina Pantani e la secondadell’intervista esclusiva a Giornalettismo Il suo racconto è intriso di ricordi, retroscena e storie inedite. Poi, inevitabilmente, si entra nell’aspetto più delicato, quello che ha segnato la sorte di...

"Ho speso un miliardo di vecchie lire in avvocati. Adesso parlo io"

La signora Tonina Pantani a Giornalettismo urla la sua rabbia tra prove, ricordi, aneddoti, avvocati che l’hanno abbandonata, soldi spesi… in spese legali (quasi un miliardo di vecchie lire), ricatti, ...

