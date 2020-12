Mega festa nel locale: 120 clienti stipati all'interno, musica a tutto volume e fila per entrare fuori (Di lunedì 30 novembre 2020) Mega festa nel locale : 120 persone assembrate e 15 fuori che aspettano di entrare, una scena del tutto inusuale in tempi di Covid . Arrivano polizia e carabinieri e scattano le multe e la chiusura ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 novembre 2020)nel: 120 persone assembrate e 15che aspettano di, una scena delinusuale in tempi di Covid . Arrivano polizia e carabinieri e scattano le multe e la chiusura ...

zazoomblog : Mega festa nel locale: 120 clienti stipati allinterno musica a tutto volume e fila per entrare fuori - #festa… - leggoit : Mega festa nel locale: 120 clienti stipati all'interno, musica a tutto volume e fila per entrare fuori - dvearstyles : Io che l’ultima volta che ho fatto festa a Venezia ho mangiato una mega carbonara e ho bevuto 4 prosecchi e 3 gintonic ?????? - frangettagirl : quando vedo le foto di gente che fa dei mega festoni per i diciott’anni mi cringia un sacco cioè io neanche penso d… - tixxxtweety : Tutti gli anni, a Natale, ci riuniamo con le mie amiche e rispettivi figli/compagni, in una mega festa che va dal p… -

Ultime Notizie dalla rete : Mega festa HTTP/1.1 Server Too Busy