Incredibile, Maradona viveva in una piccola stanza e con bagno chimico (Di martedì 1 dicembre 2020) Davvero incredibili le informazione che arrivano dall'Argentina sulle ultime ore di vita di Diego Maradona. Mario Baudry, socio e avvocato di Verónica Ojeda, ex compagna di Maradona ha parlato questo pomeriggio dopo aver lasciato l'ufficio del procuratore generale di San Isidro e ha fornito dettagli su come sono state le ultime ore di Diego Armando Maradona vissute nella casa di Tigre. Baudry ha preso di mira il dottore personale del Diez Leopoldo Luque e ha assicurato che la casa non era adeguata per ospitare una persona operata. "La casa non era in buone condizioni per ospitare un malato", ha esordito l'avvocato dialogando con la stampa. Quando gli è stato chiesto come fosse la stanza in cui ha trascorso le ultime ore Maradona, ha risposto: "Era molto semplice, senza bagno normale e ... Leggi su itasportpress (Di martedì 1 dicembre 2020) Davvero incredibili le informazione che arrivano dall'Argentina sulle ultime ore di vita di Diego. Mario Baudry, socio e avvocato di Verónica Ojeda, ex compagna diha parlato questo pomeriggio dopo aver lasciato l'ufficio del procuratore generale di San Isidro e ha fornito dettagli su come sono state le ultime ore di Diego Armandovissute nella casa di Tigre. Baudry ha preso di mira il dottore personale del Diez Leopoldo Luque e ha assicurato che la casa non era adeguata per ospitare una persona operata. "La casa non era in buone condizioni per ospitare un malato", ha esordito l'avvocato dialogando con la stampa. Quando gli è stato chiesto come fosse lain cui ha trascorso le ultime ore, ha risposto: "Era molto semplice, senzanormale e ...

