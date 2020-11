Serie A, Scamacca è l’uomo in più di Maran: il Genoa si affida ai suoi goal (Di domenica 29 novembre 2020) La vittoria nel derby in Coppa Italia contro la Sampdoria, ispirata da un Gianluca Scamacca sugli scudi, ha restituito un pizzico di entusiasmo in casa Genoa. Il derby è il derby, seppure disputato nella coppa nazionale. Ma ciò non basta. In campionato c’è bisogno di cambiare rotta, per risollevare le sorti di una squadra sempre più in basso in classifica dopo la sconfitta di Udine. Se prima il Covid-19 poteva considerarsi una giustificazione, ora non esistono più scuse: serve una svolta. Rolando Maran gode della piena stima del presidente Enrico Preziosi e di tutto l’ambiente Genoano, ma è chiaro che questo non può prescindere dai risultati. Il tecnico di Trento, per il momento, non è in discussione. Per il momento, appunto. L’ombra del periodo nero del Coronavirus è ancora importante in termini di risultati, ma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) La vittoria nel derby in Coppa Italia contro la Sampdoria, ispirata da un Gianlucasugli scudi, ha restituito un pizzico di entusiasmo in casa. Il derby è il derby, seppure disputato nella coppa nazionale. Ma ciò non basta. In campionato c’è bisogno di cambiare rotta, per risollevare le sorti di una squadra sempre più in basso in classifica dopo la sconfitta di Udine. Se prima il Covid-19 poteva considerarsi una giustificazione, ora non esistono più scuse: serve una svolta. Rolandogode della piena stima del presidente Enrico Preziosi e di tutto l’ambienteno, ma è chiaro che questo non può prescindere dai risultati. Il tecnico di Trento, per il momento, non è in discussione. Per il momento, appunto. L’ombra del periodo nero del Coronavirus è ancora importante in termini di risultati, ma ...

