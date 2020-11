Juric, una lezione per tutti. Anche al Di Francesco in versione Juve (Di domenica 29 novembre 2020) Ivan Juric non conosce il catenaccio, se la gioca con tutti alla pari, il suo Verona è uno spettacolo a livello di mentalità. Fateci caso, in tutte le partite non si è snaturato. A Bergamo come in casa della Juve, senza dimenticare la prestazione per un’ora a San Siro contro il Milan primo della classe. Juric non si aggrappa agli assenti, non colleziona alibi: nelle partite che abbiamo citato ci sono state defezioni di prima fascia, eppure l’Hellas ha giocato con la stessa naturalezza e senza nascondersi. Una lezione Anche per Di Francesco che, ospite recente della Juve, si è messo nel fortino con una tattica rinunciataria con pochi precedenti. Soltanto perché gli mancavano Godin e Nandez ha preferito schierarsi completamente in difesa, sarebbe stato ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Ivannon conosce il catenaccio, se la gioca conalla pari, il suo Verona è uno spettacolo a livello di mentalità. Fateci caso, in tutte le partite non si è snaturato. A Bergamo come in casa della, senza dimenticare la prestazione per un’ora a San Siro contro il Milan primo della classe.non si aggrappa agli assenti, non colleziona alibi: nelle partite che abbiamo citato ci sono state defezioni di prima fascia, eppure l’Hellas ha giocato con la stessa naturalezza e senza nascondersi. Unaper Diche, ospite recente della, si è messo nel fortino con una tattica rinunciataria con pochi precedenti. Soltanto perché gli mancavano Godin e Nandez ha preferito schierarsi completamente in difesa, sarebbe stato ...

