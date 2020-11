Simeone in lacrime nel minuto di silenzio per Maradona (VIDEO) (Di sabato 28 novembre 2020) L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone ricorda in lacrime il connazionale Maradona, scomparso nei giorni scorsi: ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pabloricorda inil connazionale, scomparso nei giorni scorsi: ITA Sport Press.

La morte di Diego Maradona ha lasciato tutti senza parole, appassionati di calcio e non. La notizia ha scioccato chiunque ed ha colpito nel profondo chi ha avuto l’onore di conoscere El Pibe. Infatti ...

Simeone in lacrime: “Stento a credere che Diego sia morto, ci ha lasciato un mito”

