Chiara Ferragni, Fedez fa uno scherzo a Leone ma la reazione è incredibile: «Mi sono sentito in colpa» (Di sabato 28 novembre 2020) Chiara Ferragni e Fedez condividono da sempre con i followers i momenti più divertenti con il figlio Leone. Il bambino è nell'età più bella in cui tutto è una scoperta. Nelle ultime stories il cantante ha mostrato il piccolo scherzo fatto al bambino in casa. Si è appostato dietro a un mobile per coglierlo di sorpresa e gli ha mostrato un pupazzo spaventandolo. La reazione di Leone al rallentatore è esilarante. La scenetta e la faccia buffa di Leone divertono il papà, ma poi è lo stesso Fedez a commentare: «Mi sono sentito in colpa». Pochi secondi e Leone torna a giocare con un sorriso travolgente. Non solo scherzi. In questi giorni Leone è stato ...

