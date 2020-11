Traffico Roma del 27-11-2020 ore 13:30 (Di venerdì 27 novembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati dalla redazione di luce verde rallentamenti sulla via Pineta Sacchetti per un incidente tra la galleria Giovanni XXIII e via Francesco Marconi in direzione Boccea sempre per incidente ci sono pure anche sulla A24 Roma-teramo dalla barriera di Roma Est al bivio per l’autostrada del Sole in direzione Teramo rallentamenti per Traffico poi sulla via Boccea tra la circonvallazione Cornelia è largo Gregorio XIII direzioni per lavori sulla Salaria all’altezza di Villa Spada per entrambe le direzioni il Traffico viene deviato Sul cavalcavia della motorizzazione civile code sulla tangenziale est da via Prenestina via Nola verso San Giovanni e sulla via Laurentina Ci sono rallentamenti tra Tor Pagnotta e largo della Cecchignola verso il centro città allenamenti poi sul ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione di luce verde rallentamenti sulla via Pineta Sacchetti per un incidente tra la galleria Giovanni XXIII e via Francesco Marconi in direzione Boccea sempre per incidente ci sono pure anche sulla A24-teramo dalla barriera diEst al bivio per l’autostrada del Sole in direzione Teramo rallentamenti perpoi sulla via Boccea tra la circonvallazione Cornelia è largo Gregorio XIII direzioni per lavori sulla Salaria all’altezza di Villa Spada per entrambe le direzioni ilviene deviato Sul cavalcavia della motorizzazione civile code sulla tangenziale est da via Prenestina via Nola verso San Giovanni e sulla via Laurentina Ci sono rallentamenti tra Tor Pagnotta e largo della Cecchignola verso il centro città allenamenti poi sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 27-11-2020 ore 09:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Albero di Natale in piazza Venezia, al via i lavori di allestimento

Sono iniziati venerdì i lavori, che andranno avanti per tre giorni, fino al 30 novembre. Ristretta una porzione della carreggiata, sul lato sinistro adiacente l’aiuola, e limite di velocità di 30 km/h ...

Traffico rallentato in Autostrada per un’auto in fiamme

CASERTA – Auto in fiamme lungo l’Autostrada A1 Milano-Napoli. Si sono formati alcuni chilometri di coda sulla strada in direzione Roma, tra Capua e Caianello. Il conducente sembra sia riuscito ad usci ...

