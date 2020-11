Marco Cartasegna, ex Uomini e Donne, si scaglia contro Maradona dopo la sua morte: i video indignano il web (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna, si è reso protagonista di alcuni video molto pesanti contro Diego Armando Maradona. L’idolo del calcio ha perso la vita mercoledì 25 novembre a causa di un arresto cardiocircolatorio. Tutto il mondo piange la sua scomparsa e i social sono invasi di messaggi di disperazione e cordoglio. Ad ogni modo, non tutti sembrano addolorati per questa perdita. Cartasegna, ad esempio, ha registrato delle Instagram Stories davvero molto dure contro il calciatore scomparso, cosa che ha indignato il popolo del web. Le pesanti parole di Marco Cartasegna contro Maradona Marco Cartasegna ha commentato la ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 27 novembre 2020) L’ex tronista di, si è reso protagonista di alcunimolto pesantiDiego Armando. L’idolo del calcio ha perso la vita mercoledì 25 novembre a causa di un arresto cardiocircolatorio. Tutto il mondo piange la sua scomparsa e i social sono invasi di messaggi di disperazione e cordoglio. Ad ogni modo, non tutti sembrano addolorati per questa perdita., ad esempio, ha registrato delle Instagram Stories davvero molto dureil calciatore scomparso, cosa che ha indignato il popolo del web. Le pesanti parole diha commentato la ...

