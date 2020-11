Contagi tra Studenti, Lopalco: Scuola è Aggregatore Sociale Importante (Di venerdì 27 novembre 2020) L’assessore alla sanità della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco, interviene al talk “Ambiente e pandemie” e si sofferma sul tema Contagi tra Studenti. “Finora abbiamo dei dati di fatto che ci dicono che il Contagio è ripartito da quando si sono riaperte le scuole, ed è ripartito in maniera sproporzionata nella fascia di età scolare: Leggi su youreduaction (Di venerdì 27 novembre 2020) L’assessore alla sanità della Regione Puglia, Pier Luigi, interviene al talk “Ambiente e pandemie” e si sofferma sul tematra. “Finora abbiamo dei dati di fatto che ci dicono che ilo è ripartito da quando si sono riaperte le scuole, ed è ripartito in maniera sproporzionata nella fascia di età scolare:

opibelluno : RT @FNInfermieri: ?? L'intervento in diretta su @MediasetTgcom24 della presidente FNOPI, Barbara Mangiacavalli, a commento dei fatti del gio… - mannersmaketh10 : RT @noitre32: I napoletani stanno dimostrando che:VOLERE É POTERE. Sono usciti in tantissimi e, nessuno li ha fermati. Non venitemi a dire… - LucyMilano92 : RT @noitre32: I napoletani stanno dimostrando che:VOLERE É POTERE. Sono usciti in tantissimi e, nessuno li ha fermati. Non venitemi a dire… - depetro : @gruppopdfvg @RobertoCosolini @francescorusso @diegomorett1 @Santoro__Mg @c_shaurli @FrancoIacop @niconfic… - FNInfermieri : ?? L'intervento in diretta su @MediasetTgcom24 della presidente FNOPI, Barbara Mangiacavalli, a commento dei fatti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi tra Contagi, tra i banchi, chiude un'altra scuola elementare a Nuoro L'Unione Sarda.it Covid 19 in Campania, indice Rt sotto l’1: verso la zona arancione?

Da domenica 15 novembre, la seconda ondata di contagi da Covid 19 ha spinto il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte ad inserire anche la Campania tra le zone rosse, quindi tra le regioni a ...

Covid o non Covid non facciamo morire la gente anche per altro

24 settembre 2020: ho appena accompagnato Gaia a scuola per il primo giorno dell’ultimo anno di scuola (superiore).

Da domenica 15 novembre, la seconda ondata di contagi da Covid 19 ha spinto il Governo guidato dal premier Giuseppe Conte ad inserire anche la Campania tra le zone rosse, quindi tra le regioni a ...24 settembre 2020: ho appena accompagnato Gaia a scuola per il primo giorno dell’ultimo anno di scuola (superiore).