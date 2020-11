TIM: via libera Commissione UE a progetto FiberCop (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – TIM comunica di aver ricevuto l’esito delle valutazioni della Commissione Europea – DG Competition, necessario per procedere al closing del progetto FiberCop. Ad esito della consultazione giurisdizionale, avviata da TIM il 7 settembre u.s., la Commissione europea ha determinato che l’operazione – consistente nel conferimento in FiberCop della rete secondaria di TIM e del contestuale ingresso di KKR (37,5%) e Fastweb (4,5%) – non si configura come concentrazione ai sensi della normativa comunitaria e, quindi, non deve essere notificata ai sensi del Regolamento europeo sulle Concentrazioni. Un importante tassello verso l’avvio dell’operatività di FiberCop che è confermata per il primo trimestre 2021, come già comunicato al mercato. FiberCop apporterà un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – TIM comunica di aver ricevuto l’esito delle valutazioni dellaEuropea – DG Competition, necessario per procedere al closing del. Ad esito della consultazione giurisdizionale, avviata da TIM il 7 settembre u.s., laeuropea ha determinato che l’operazione – consistente nel conferimento indella rete secondaria di TIM e del contestuale ingresso di KKR (37,5%) e Fastweb (4,5%) – non si configura come concentrazione ai sensi della normativa comunitaria e, quindi, non deve essere notificata ai sensi del Regolamento europeo sulle Concentrazioni. Un importante tassello verso l’avvio dell’operatività diche è confermata per il primo trimestre 2021, come già comunicato al mercato.apporterà un ...

