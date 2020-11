Risalgono a 29mila i contagi | ancora oltre 800 i decessi

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 26 novembre 2020) Martina Piumatti In leggera risalita la curva di nuovi casi,e rapporto positivi/tamponi. In discesa i ricoveri ordinari e in terapia intensiva Sono 29.003 i nuovinel bollettino del 26 novembre, a fronte di 232.711 tamponi effettuati. In risalita i morti, 822 contro i 699 di ieri. Anche il rapporto tra positivi e tamponi processati nelle ultime 24 ore passa dall'11,2% al 12,4%. In calo di due unità i ricoveri nelle terapie intensive (in totale sono 3.846). I ricoveri in regime ordinario diminuiscono di 275 unità (in totale sono 34.038). I casi totali di Covid superano il milione e mezzo attestandosi su1.509.875. FRIULI VENEZIA GIULIA Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 814 nuovi(il 10,67 per cento dei 7.626 tamponi eseguiti) e 26da Covid-19. Delle nuove ...