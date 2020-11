Maradona. Abbiamo continuato a dirgli per anni «sei un dio», e ci siamo scordati di dirgli la cosa più importante: «Sei un uomo» (Di giovedì 26 novembre 2020) È morto Diego Armando Maradona: El Pibe de Oro aveva 60 anni Gli amanti del calcio si possono dividere in due categorie: i più anziani che hanno potuto assistere dal vivo alle gesta di Diego Armando Maradona, e i più giovani che non hanno avuto questo privilegio. Chi ha visto giocare Maradona dal vivo ha il dovere di raccontare ai giovani una verità inconfutabile: Diego è stato il più grande calciatore di tutti i tempi, una sorta di divinità scesa in terra per stravolgere per sempre le leggi della fisica applicate al calcio. La grande bellezza del Diego calciatore è rimasta nel cuore di tutti quelli che lo hanno visto giocare, dal vivo oppure nei servizi della Domenica Sportiva o nelle dirette dei Campionati del Mondo. Momenti come la punizione incredibile a Torino, il goal da centrocampo contro la Lazio, la rabona in ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 novembre 2020) È morto Diego Armando: El Pibe de Oro aveva 60Gli amanti del calcio si possono dividere in due categorie: i più anziani che hanno potuto assistere dal vivo alle gesta di Diego Armando, e i più giovani che non hanno avuto questo privilegio. Chi ha visto giocaredal vivo ha il dovere di raccontare ai giovani una verità inconfutabile: Diego è stato il più grande calciatore di tutti i tempi, una sorta di divinità scesa in terra per stravolgere per sempre le leggi della fisica applicate al calcio. La grande bellezza del Diego calciatore è rimasta nel cuore di tutti quelli che lo hanno visto giocare, dal vivo oppure nei servizi della Domenica Sportiva o nelle dirette dei Campionati del Mondo. Momenti come la punizione incredibile a Torino, il goal da centrocampo contro la Lazio, la rabona in ...

