Così scorre la vita | celando in sé visioni

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nei primi giorni dell'ottobre del 1924 il poeta russo Vladislav Felicianovic Chodasevic raggiunge a Sorrento Maksìm Gor'kij, che risiedeva in «una grande villa poco confortevole e in cattivo stato». Il 16 novembre Gor'kij e i suoi ospiti si trasferiscono al Capo di Sorrento, nella villa 'Il Sorito'. In una prosa raccolta nel 1939 in Necropoli, Chodasevic ricorda quella periclitante dimora: «la villa si trovava su una piccolissima sporgenza della roccia. Sotto la facciata sud si apriva un dirupo di un