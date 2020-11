Con “Italian songbook” di Mina in uscita il 27 novembre i primi due album “Cassiopea” e “Orione” (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lugano. «Non ama i gioielli, i potenti: ama la musica e cerca di farla bene, ama leggere, scrivere e, soprattutto, vuole mandare emozioni quando canta. È la più famosa sconosciuta d’Italia». Lo ha affermato Massimiliano Pani alla presentazione del nuovo progetto “Italian songbook” di sua madre Mina, comprendente i primi album “Cassiopea” e “Orione”, in uscita il 27 novembre in digipack e doppio vinile. «Quando decise di non fare più televisione aveva detto che faceva altro e fa dischi – ha osservato Pani – Per tanti anni ha fatto dischi doppi che non sono più reperibili nei negozi, e ora ha deciso di iniziare questo lavoro di raccoglierli e renderli disponibili, e in futuro potrebbe realizzare progetti in napoletano, latino, ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 25 novembre 2020) Lugano. «Non ama i gioielli, i potenti: ama la musica e cerca di farla bene, ama leggere, scrivere e, soprattutto, vuole mandare emozioni quando canta. È la più famosa sconosciuta d’Italia». Lo ha affermato Massimiliano Pani alla presentazione del nuovo progettodi sua madre, comprendente i, inil 27in digipack e doppio vinile. «Quando decise di non fare più televisione aveva detto che faceva altro e fa dischi – ha osservato Pani – Per tanti anni ha fatto dischi doppi che non sono più reperibili nei negozi, e ora ha deciso di iniziare questo lavoro di raccoglierli e renderli disponibili, e in futuro potrebbe realizzare progetti in napoletano, latino, ...

AmbCina : Si apre a #Pechino la 5°'Global Italian Food Week'. L'#Italia???? e la #Cina???? hanno le tradizioni culinarie più anti… - lastregaindc : @HardcoreItalian @ITALIAN_STRONG e' male educazione andare con 'le mani in mano' .. just saying - Fioren3Antonino : RT @AmbCina: Si apre a #Pechino la 5°'Global Italian Food Week'. L'#Italia???? e la #Cina???? hanno le tradizioni culinarie più antiche e prest… - Dax_Fener : RT @AmbCina: Si apre a #Pechino la 5°'Global Italian Food Week'. L'#Italia???? e la #Cina???? hanno le tradizioni culinarie più antiche e prest… - CodemotionIT : Non mancano i panel a #CodemotionConf_IT: parliamo di 'Software ed architetture per il GDPR' con @RobertoMarmo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Con “Italian Atradius: la crisi allunga i tempi di pagamento nel B2B in Europa Fortune Italia