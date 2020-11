Big Data per comprendere le dinamiche migratorie

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L’interesse dei Bigper meglioledella migrazione. La migrazione è un fenomeno che colpisce tutte le regioni del mondo e tutte le epoche. La sua analisi è estremamente complessa. Il Centro di conoscenza sulla migrazione e la demografia (KCMD) gestito dal Centro comune di ricerca europeo (JRC) situato a ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) sta contribuendo a questa analisi. Vedere la migrazione attraverso il prisma dei Bigè ciò che fa questa organizzazione. L’obiettivo è stabilire modelli permeglio questo fenomeno e contribuire allo sviluppo di programmi di integrazione più efficaci e più coerenti. Oltre ai censimenti, alle indagini e ai dati delle amministrazioni, sono sempre più necessari dati aggiuntivi e aggiornati ...

Nextre_ : La tua azienda ha un'enorme mole di dati che risulta troppo difficile e dispendiosa da analizzare? Trasforma il cao… - gdt62 : RT @OlivettiOnline: #SmartHeatCounter di #Olivetti applica l'#IoT agli impianti di riscaldamento e consente a #FacilityManager, amministrat… - AlbertoCapitani : L'Innovazione è Futuro: L’emergenza rallenta la crescita ma non il mercato analytics: 1,8 mld di euro, 6%. Nell’u… - 4Timing : Nell’epoca dei big data, saper gestire i dati in maniera ottimale è fondamentale. I CFO saranno sempre di più scien… - about_big_data : RT @SELDAsrl: 'Al momento il miglior software di analytics visive'. - Utente del settore petrolifero, del gas, minerario Scopri cosa dicon… -

Ultime Notizie dalla rete : Big Data

La rivoluzione verso un approccio sistematico alla tutela e alla regolamentazione privacy terreno fertile all’interno delle aziende Usa. Manca ora la consapevolezza dell’establishment della necessità ...Il 52% della spesa per software, il 28% per servizi, il 20% per infrastrutture. Mercato guidato da banche (28%), manifatture (24%), telco e media (14%) ...