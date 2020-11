Tanti problemi e una sola certezza: tutti litigano con tutti (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Per adesso tutta l’attenzione si sta spostando sulle festività di natale, se riusciremo a girare, a stare con più di 4-6 familiari anche spostandoci tra regioni, se potremo andare sulla neve a sciare. Discorsi che suonano strani in un momento in cui il virus continua a circolare in modo massiccio. Ma forse a qualcuno va bene così, perché l’attenzione si sposta altrove e non sui tanti problemi che le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, devono risolvere e sui quali invece stanno litigando alla grande. Leggi su dire (Di martedì 24 novembre 2020) ROMA – Per adesso tutta l’attenzione si sta spostando sulle festività di natale, se riusciremo a girare, a stare con più di 4-6 familiari anche spostandoci tra regioni, se potremo andare sulla neve a sciare. Discorsi che suonano strani in un momento in cui il virus continua a circolare in modo massiccio. Ma forse a qualcuno va bene così, perché l’attenzione si sposta altrove e non sui tanti problemi che le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, devono risolvere e sui quali invece stanno litigando alla grande.

