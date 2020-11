Senna Comasco | distrutto dal fuoco il tetto di una fattoria

(Di martedì 24 novembre 2020)(Como), 24 novembre 2020 - Ci sono voluti sei squadre dei vigili delarrivati con le autobotti da Cantù, Como e Lomazzo per spegnere l'incendio deldi un fabbricato all'...

Prima Como

Senna Comasco (Como), 24 novembre 2020 - Ci sono voluti sei squadre dei vigili del fuoco arrivati con le autobotti da Cantù, Como e Lomazzo per spegnere l'incendio del tetto di un fabbricato all'inter ...Ingente mobilitazione di soccorsi in via Papa Giovanni Paolo II a Senna Comasco (in località Navedano). Il tetto di una casa, verosimilmente disabitata, è andata a fuoco. L'incendio si è propagato a g ...