Mascherine contraffatte | sequestrati 14 800 pezzi a Gianturco

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Migliaia die dispositivi di protezione individuale non a norma pronti a finire sul mercato. Così il comando provinciale della guardia di finanza di Napoli, ha sottoposto a sequestro nella zona industriale del capoluogo, quartiere, 14.800 dispositivi sanitari non a norma, pronti per essere messi in vendita. In particolare, le fiamme gialle hanno riscontrato che tutte lechirurgiche, erano prive del numero dell’ente garante della conformità, delle indicazioni commerciali, nonché delle istruzioni obbligatorie in lingua italiana. Si trattava sia di“chirurgiche” sia del tipo “KN95”. Segnalato alla camera di commercio il titolare, un 46enne di origine cinese, per violazioni al codice del consumo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.