Lazio-Zenit oggi in tv in chiaro? Canale | orario e come vederla in diretta streaming

(Di martedì 24 novembre 2020) Il programma di, gara valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. I biancocelesti, che dopo tre partite si trovano al secondo posto nel gruppo F dietro al Borussia Dortmund, vogliono tornare al successo dopo due pareggi consecutivi. La squadra di Simone Inzaghi torna a schierare Ciro Immobile anche in Europa. L’incontro, previstomartedì 24 novembre alle ore 21, sarà trasmesso intv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e insu5, oltre che insu Sky Go e Mediaset Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

La Lazio scende in campo oggi contro lo Zenit (alle 21.00 all’Olimpico) per la quarta giornata del gruppo F di Champions League. In caso di successo, gli ottavi di finale sarebbero davvero molto vicin ...Lazio-Zenit, quarta giornata di Champions League, oggi in diretta tv. Orario d'inizio, canale, quando comincia e come vederla in streaming.