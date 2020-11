Entourage | Kevin Dillon conferma la possibilità di un revival

Leggi su movieplayer

(Di martedì 24 novembre 2020) Dopo il film del 2015, la sit-compotrebbe avere un nuovocinematografico, come ha affermato, uno degli attori principali del cast. La sit-comè stata uno degli show su Hollywood più seguite dei primi anni 2000, uscita nel 2004 e durata per ben 8 stagioni, poi diventata un film nel 2015 e ora sembra che, secondo le parole di, potrebbe tornare per un. La starha infattito a ComingSoon.net chepotrebbe tornare, facendo felici numerosi fan che da anni sognano un ritorno di tutto il cast. L'attore ha parlato spesso con il creatore della serie Doug Ellin, il quale gli avrebbe anticipato di voler ...