CorSport: lo sfogo di Gattuso sembra una richiesta di aiuto a Giuntoli e De Laurentiis (Di martedì 24 novembre 2020) Sul Corriere dello Sport il commento di Antonio Giordano allo sfogo di Gattuso davanti alle telecamere, domenica sera, dopo la sconfitta contro il Milan. Giordano parla dei calciatori del Napoli. “sembra d’essere dinnanzi ad una scolaresca con la puzza sotto al naso, ragazzi cresciuti perdendosi nella bella società, o a scugnizzi superficiali, semmai persino irrispettosi verso se stessi e quella genialità che in alcuni di loro non appartiene né alle invenzioni e né all’esagerazioni di questo tempo”. Giordano ricorda l’ammutinamento del 5 novembre dell’anno scorso e fa notare che Gattuso in ormai quasi un anno in panchina è già esploso quattro volte. Dello sfogo di domenica scrive: “E la sensazione che si percepisce da quelle urla è in un «SOS» che sembra voglia arrivare sino a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 24 novembre 2020) Sul Corriere dello Sport il commento di Antonio Giordano allodidavanti alle telecamere, domenica sera, dopo la sconfitta contro il Milan. Giordano parla dei calciatori del Napoli. “d’essere dinnanzi ad una scolaresca con la puzza sotto al naso, ragazzi cresciuti perdendosi nella bella società, o a scugnizzi superficiali, semmai persino irrispettosi verso se stessi e quella genialità che in alcuni di loro non appartiene né alle invenzioni e né all’esagerazioni di questo tempo”. Giordano ricorda l’ammutinamento del 5 novembre dell’anno scorso e fa notare chein ormai quasi un anno in panchina è già esploso quattro volte. Dellodi domenica scrive: “E la sensazione che si percepisce da quelle urla è in un «SOS» chevoglia arrivare sino a ...

