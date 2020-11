Norvegia, vietata ogni forma d’incitamento all’odio verso la comunità LGBT (Di lunedì 23 novembre 2020) Manifestazione contro l’odio per le persone LGBT- Photo Credit: WebEssere LGBT friendly vuol dire esserlo in senso sostanziale e non solo formale. Dimostrazione ne è la Norvegia che ha emanato una legge che tutela tutti i componenti della comunità LGBT. Nella normativa si vieta l’incitamento all’odio nei confronti di qualsiasi esponente LGBT, includendo rispetto alla disciplina precedente anche le persone bisessuali e trans. Per l’ampiezza di vedute la legge norvegese, volta a reprimere ogni discriminazione e forma d’odio nei confronti dei membri della comunità LGBT, è una best practice che merita di essere approfondita e riprodotta anche in altri paesi. Cosa prevede la legge ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 novembre 2020) Manifestazione contro l’odio per le persone- Photo Credit: WebEsserefriendly vuol dire esserlo in senso sostanziale e non solole. Dimostrazione ne è lache ha emanato una legge che tutela tutti i componenti della. Nella normativa si vieta l’incitamentonei confronti di qualsiasi esponente, includendo rispetto alla disciplina precedente anche le persone bisessuali e trans. Per l’ampiezza di vedute la legge norvegese, volta a reprimerediscriminazione ed’odio nei confronti dei membri della, è una best practice che merita di essere approfondita e riprodotta anche in altri paesi. Cosa prevede la legge ...

Norvegia, vietata ogni forma d'incitamento all'odio verso la comunità LGBT

(ANSA) - NYON, 18 NOV - L'Uefa ha deciso di assegnare alla Romania la vittoria per 3-0 a tavolino sulla Norvegia dopo il mancato arrivo a Bucarest della nazionale scandinava in occasione del ...

